Tre mindreårige skadet i båtulykke

Øksnes

Politiet fikk melding om hendelsen, som fant sted i nærheten av land i Rebbesvågen i Romsetfjorden, litt før klokken 19.

En person er alvorlig skadd og er fløyet til UNN Tromsø. To andre personer er lettere skadd. Alle de tre skadde er mindreårige, melder politiet.

De to som ble lettere skadd, ble ivaretatt av helsepersonell og senere overlatt til foreldrene.

Operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Ulf Slettan, sier til VOL at de to involverte båtene var en cabincruiser, som lå fortøyd ved Skogsøya, og en mindre plastbåt med påhengsmotor. Alle de tre mindreårige var om bord i plastbåten, som altså skal ha kjørt inn i den andre båten.

– Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hva som skjedde, men tar utgangspunkt i at det har vært bevegelse på plastbåten, sier han.





Politiet ble fraktet ut til Skogsøya av redningsskøyta Knut Hoem, fordi det var enkleste måten å komme seg dit på.

Like før kl. 23 lørdag kveld, sier Slettan til VOL at politiet at saken nå er inne i etterforskningsfasen.

– Vi har gjennomført avhør av flere personer, og nå gjenstår en del skrivebordsarbeid i den forbindelse. Vi har også sikret og tatt hånd om plastjolla for å gjøre tekniske undersøkelser. Vi tar etter hvert også hånd om den største båten, sier han.

På spørsmål om de to mindreårige har blitt avhørt av politiet, svarer operasjonslederen at de neppe har blitt avhørt, men at politiet sannsynligvis har snakket med dem.