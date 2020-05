11 år gamle Arian skrev og fremførte egen låt til 17.mai

Øksnes

Unggutten liker svært godt å synge, og det hender sågar at han lager egne låter. Nylig kom han på en god ide som han trodde ville bli en bra låt.

Med litt hjelp fra pappa på gitar, i tillegg til onkel, både laget og fremførte han låten. Resultatet ble filmet og er lagt ut på faren Truls Petter Hanssens Facebook-side. Mange er begeistret for den unge vesterålings sangprestasjoner.

Må gjøre sitt beste

I låten synger Hanssen blant annet at årets 17.mai-feiring ikke er vanlig, og at alle må gjøre sitt beste for at dagen skal bli verdig og flott. I låten understreker han også at motgang gjør oss sterkere.

11-åringen forklarer at låtens budskap skuer fremover og handler om at alt blir bra, som også er den uoffisielle tittelen på sangen.

Gamle helter

Han er glad for alle de gode tilbakemeldingene i forbindelse med videoen og legger ikke skjul på at han håper på en karriere innenfor musikkbransjen en gang i fremtiden. .

– Hvem er favorittartisten, eller favorittbandet ditt?

– Det er Queen. Bohemian Rhapsody er favorittlåten.

– Har du prøvd å synge den?

– Ja, jeg har øvd meg litt for meg selv, men den synger jeg ikke for andre. Den er litt vanskelig, slår Arian Hanssen fast.

Den ferske låten til Arian Hanssen, kan du for øvrig se og høre i videovinduet øverst i saken.