Nå har Breistrand-området fått egen mobilmast

Øksnes

Det er Øksnes-ordfører John Danielsen, Sp, veldig glad for.

– Masta kom på tegnebrettet i 2009. Det har altså tatt ti år å få dette til, men nå er den på plass.

Han sier at dette betyr at innbyggerne i området dermed får mobil 4G-forbindelse. Han sier at flere andre også har nytte av den nye masta.

– Den gir mobil dekning også i Breistrandvågen og Tunstadvågen, og gir bedre mobildekning for fiskere og andre sjøfarere som går leia fra Myre og vestover imot Bø. I tillegg får næringsaktører bedre forhold. Det gjelder for eksempel entreprenører som skal arbeide i området, og Myre Maritim som henger fisk der, sier Danielsen.

Han beretter at enkelte husstander ikke har hatt mobildekning i det hele tatt.