Nytt tilfelle av koronasmitte i Øksnes

Øksnes

Det opplyser ordfører John Danielsen (Sp) i en pressemelding tirsdag kveld.

– Øksnes kommune har mottatt tilbakemelding sent i ettermiddag fra smittevernlegen at en ny person har testet positivt på Koronavirus (Covid-19). Den smittede er kommet fra utlandet med bil, og ble umiddelbart etter ankomst til Myre satt i karantene, etter nasjonale retningslinjer. Karantenereglene er fulgt nøye opp i samtaler med ledelsen av virksomheten i løpet av kvelden. Vedkommende ble umiddelbart isolert etter at positiv testresultat forelå, skriver Danielsen.

Ordføreren opplyser at det videre er opprettet samarbeid mellom smittevernansvarlige i kommunen og den aktuelle virksomhet for videre oppfølging.

Ingen sammenheng

Ellen B. Pedersen, smitteoverlege i Øksnes, opplyser til VOL at dette nye smittetilfellet ikke har noen sammenheng med det første smittetilfellet fra helgen som var.

– Dette tilfellet har ingen sammenheng med det første tilfellet av smitte, men på lik linje med det første smittetilfellet er dette også importsmitte. Det er en utenlandsk statsborger fra et rødmerket land som har kommet til Norge og Øksnes i egen transport, og som har blitt satt i karantene og testet i tråd med retningslinjene, sier hun.

Videre understreker Pedersen at det ikke er noen relasjon mellom de to smittede personene, at begge har blitt satt rett i karantene etter ankomst til Norge og at de ikke har vært i kontakt med hverandre slik at de kunne ha smittet hverandre.

– I likhet med det første tilfellet er det i dette andre tilfellet også snakk om en helt frisk person som på ingen måte har mistenkt smitte, sier smittevernlegen.

Hun peker også på at akkurat dette med å ikke mistenke smitte, men være smittet, er en av skrekkscenarioene med koronaviruset.

– Man kan være smittet og helt frisk uten å vite det, og dermed smitte andre. Dermed trenger ikke smitte å skylde menneskelige feil, sier hun.

Negativ test

I helgen ble det første tilfellet av koronasmitte påvist i Øksnes. Mandag kveld opplyste Pedersen til VOL at det var tatt en ny test av den smittede, og at de ventet svar på prøven tirsdag eller onsdag.

Tirsdag kveld opplyser Pedersen til VOL at de har fått svar på vedkommendes andre prøve.

– Prøven som ble tatt er nå negativ, men det betyr ikke at vedkommende er friskmeldt. Vedkommende må sitte ut karanteneperioden som per nå er på ti dager uansett, sier hun.