Koronaprøvene til Morilds guttelag er negative

Øksnes

Fredag formiddag ble det meldt at Morilds guttelag måtte i karantene etter en hjemmekamp mot Ballstad kvelden i forveien, der mødrene til en av spillerne på Ballstad var smittet med covid-19.

Mandag morgen melder Øksnes kommune i en pressemelding at alle prøvene som ble tatt av guttelaget er negative. Karantenetiltakene som ble satt i gang i forbindelse med hendelsen, har derfor opphørt.

– Det er positivt at det var negative prøvesvar, og at ingen var smittet. Det var ingen overraskelse at dette ble resultatet, men vi er selvsagt lettet, sier ordfører i Øksnes, John Danielsen til VOL.

Smittevernlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen, sier til VOL at guttene var veldig spente med tanke på testresultatene.

– De har vært veldig greie å ha med å gjøre og fine å følge opp. Vi har også hatt god kontakt med trenere og andre involverte i forbindelse med saken. Morild har håndtert dette ryddig, og samarbeidet med Vestvågøy har også vært godt, sier hun.

Pedersen er selvsagt glad for at ingen Morild-spillere ble smittet av viruset, men innrømmer at situasjonen var en liten vekker.

– Vi må ikke glemme at vi har en økende forekomst av korona i samfunnet, slår Ellen B. Pedersen fast.