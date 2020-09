Vil bygge uteservering ved hotell

Øksnes

Til Øksnesavisa sier styreleder ved Myre Kysthotell, Torgeir Larsen, at de skal bygge en veranda for å utnytte området i solveggen bedre, og at dette altså gjøres med tanke på uteservering.

– Vi vil lage en uteplass som er på høyde med gulvet i restauranten, og lage et utemiljø som folk kan kose seg på med, med servering av mat og drikke, sier han til Øksnesavisa.

I den forbindelse blir hele fasaden oppgradert, i tillegg til at det blir gjort endringer i selve restauranten.

Ifølge Larsen har planene om en uteservering vært snakket om lenge, og er ikke noe som er relatert til korona. Han kan dog ikke si noe om når byggingen starter, og understreker at første skrittet på veien er søknadsprosessen. Han letter likevel noe på sløret overfor Øksnesavisa og sier at han håper byggingen kan starte i løpet av inneværende høst.