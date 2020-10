Ligger Vesterålens dyreste bolig på Stø i Øksnes?

Øksnes

Eneboligen ligger ute på Finn og beskrives som en herskapelig villa med integrert garasje på utsiktstomt. Villaen har 360 kvm areal og ble bygd i 2014.

Oddgeir Gjertsen er megler hos EiendomsMegler1 på Sortland. Han kjenner boligmarkedet i Øksnes godt. På spørsmål om det er realisme i å antyde en pris på 9,5 millioner kroner for en bolig lokalisert til Stø, ca. 12 km fra Myre sentrum, sier Gjertsen at han ikke ønsker å svare på det.

– Jeg har ikke sett innendørs bilder fra boligen eller kjenner objektet nok til å si noe om prisantydningen. Det jeg kan si på mer generelt grunnlag, er at dette er et spennende objekt som det blir interessant å se hvor havner prismessig. Vi har aldri sett et slikt prisnivå for en enebolig i Øksnes før, så det blir spennende å se om det nå vil settes en rekord, sier Gjertsen på generelt grunnlag.

At det har vært en dyr enebolig å bygge for om lag seks år siden, er hevet over en hver tvil, påpeker Gjertsen videre, og viser til dronebilder som viser huset sett fra oven.

– Det er et svært hus med mange vanskelige vinkler på tak-konstruksjonene. Som sagt, det blir spennende å følge dette salgsobjektet.

Villaen selges privat og ikke gjennom et meglerselskap. VOL har ikke lyktes å få en kommentar fra selger av boligen.