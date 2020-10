Øksnes Entreprenør og Indira samarbeider om signalbygg

Øksnes





Når STIM bygger sitt fremtidsrettede laboratorium for produksjon av bakteriofager på Leknes i Lofoten, er det med to nordnorske aktører på laget. Byggingen står Øksnes Entreprenør for, mens Narvik-selskapet Indira har prosjektledet prestisjeprosjektet. Dette står å lese i en pressemelding.

Tidlig inngikk STIM i et samarbeid med Indira. De har vært byggherrens representant i hele prosjektutviklingen, samt prosjektering og valg av entreprenør.

At valget falt på Øksnes Entreprenør til å gjennomføre prosjektet er ikke tilfeldig.

– Vi har hatt en langvarig dialog med dem, og sjekket referanser og utnytter erfaringene de har fra lignende bygg. Det er viktig for oss at de kan være en samarbeidspartner som vi kan ha en åpen og ærlig dialog med fra start til slutt, sier Ingebrigtsen.

Tillitserklæring

For administrerende direktør Stian Reinholdtsen i Øksnes Entreprenør er oppdraget en viktig tillitserklæring.

– Det er en viktig tillitserklæring for oss å få være med på å bygge et estetisk signalbygg midt i Lofoten. Dette er en bekreftelse på at det arbeidet vi har gjort, blant annet med Holmøy, gjør at andre aktører velger oss som samarbeidspartner, sier Reinholdtsen.

– Det betyr at den gjengen som står i frontlinjen hos oss året gjennom har levert så godt at vi får flere prestisjefulle oppdrag. Det er de som gjør at vi kan levere så godt som vi gjør, år etter år, sier Reinholdtsen.

Nesten 5.00 kvadratmeter

Ifølge administrerende direktør i STIM, Jim-Roger Nordby, er byggestarten et fysisk bevis for et nytt kapittel i Lofoten-selskapets historie.

– For det første får vi endelig et hjem, etter 30 år i forskjellige kontorlokaler. I hovedkvarteret har vi lagt vekt på å gi de ansatte et godt arbeidsmiljø. Vi har valgt bort kontorlandskap og små cellekontorer. Det blir god plass til alle, og det tror vi er viktig for arbeidsmiljøet, sier Nordby.

Bygget, som vil ramme 4.800 kvadratmeter, skal også inneholde fabrikken, som er den første av sitt slag i verden. Bakteriofager er et viktig våpen i kampen mot antibiotikaresistente bakterier, og får en viktig rolle og spille både for dyrehelse til sjøs, og potensielt også for mennesker.