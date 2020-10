Stedet stengt på ubestemt tid

Øksnes

Medeier i utestedet Stedet, Eirik Sørdahl, sier til VOL at de har bestemt å stenge dørene hundre prosent i alle fall ut desember måned, og gjerne lengre fram i tid om det er det som må vil for å få kontroll på smittespredningen.

– Sett i lys av de siste dagers positive koronatester i Øksnes, velger vi å stenge dørene. Et utested er et av de mest åpenbare kildene til smitte, der folk gjerne både er brisne og i godt humør. Derfor stenger vi ned for fullt framover. Beslutningen gjelder minst ut desember, men gjerne lengre fram om det kreves, fastslår Sørdahl.

De to siste dagene er det påvist koronasmitte hos to personer i Øksnes.

Enda et nytt koronatilfelle i Øksnes: – Fram med dugnadsånden igjen I dag ble det bekreftet at det er to nye smittetilfeller i Øksnes i løpet av to dager. Med det er det totalt fire positive resultater i kommunen. Kommunelegen oppfordrer til samfunnsdugnad igjen.