Enda et nytt koronatilfelle i Øksnes

Øksnes

Øksnes kommune har mottatt tilbakemelding fra smittevernlegen at en ny person har testet positivt på Korona-virus (Covid-19). Smittetilfellet er registret som importsmitte. Vedkommende ble umiddelbart isolert etter at positivt testresultat forelå.

Smitteverntiltak og smittesporing er iverksatt etter nasjonale retningslinjer.

– Vi ber om at alle følger nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, oppfordrer ordfører John Danielsen.

– En av våre ansatte

Administrerende direktør i Øksnes Entreprenør, Stian Reinholdtsen, opplyser til VOL at også dette siste registrerte tilfellet av koronasmitte gjelder en av deres ansatte.

– Ja, det stemmer det. Han har vært del i et reisefølge på totalt tre personer, der de to andre tidligere har testet positivt. Det er derfor ingen overraskelse at også nummer tre er positiv. Dette har vi vært forberedt på, og de har åpenbart hatt ulik inkubasjonstid, påpeker Reinholdtsen.