Rykket ut til slåsskamp

Øksnes

Natt til fredag var det ifølge politiet slåssing på en privat adresse på Myre, der to personer i 20-årene var involvert. Ifølge Ulf Slettan ved operasjonssentralen i Nordland politidistrikt, var det åtte til ti personer som var i området der slåsskampen oppstod.

– Om alle var inne i huset, har vi ikke opplysninger om. To personer skal ha blitt uenige om noe, og slått mot hverandre. De ble skilt av andre som var til stede. Begge ble holdt atskilt til politiet kom til stedet og tok hånd om situasjonen. Etter hvert roet begge parter seg og de to skal ha blitt noenlunde forlikt, sier Slettan til VOL, og legger til at politiet oppretter sak på forholdet.