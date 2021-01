Stopper all aktivitet

Øksnes

Dette er selvsagt basert på regjeringens nye og strenge koronatiltak.

Dette er det som gjelder for IL Morild:

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og livssynsarrangement innendørs blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også arrangement for barn på tvers av kohorter. På grunn av dette har styret vedtatt treningsforbud for alle lag frem til etter 18. januar.

Morildhallen vil også være stengt i denne perioden.

– Vi kommer tilbake med ny informasjon dersom dette endrer seg, påpeker styret/Hallstyret i IL Morild.

Det er ikke bare i IL Morild det er aktivitetsstans om dagen. Flere klubber melder om det samme via sine Facebook-sider.

Blant annet melder Stokmarknes IL at de stenger ned all sin aktivitet i tråd med de nye reglene og rådene de to neste ukene. Meldingen ble lagt ut sent søndag kveld, etter regjeringens pressekonferanse om nye og strengere korona-tiltak.

Sortland IL har lagt ut en nærmest identisk melding, om at all aktivitet er satt på vent frem til 18. januar. Mens en kort melding på FK Lunas Facebook-sider om at tilfellet er det samme også for klubben fra Bø.