– Styreleder Jan Fredriksen har opptrådt svært uprofesjonelt

Det er Fiskeribladet som skriver at styreledelsen i Nordland Fylkes Fiskarlag, bøfjærdingen Jan Fredriksen, er blitt beskyldt for å ha motarbeidet og omgjort et lovlig fattet flertallsvedtak i styret. Nå har Kontrollnemnda i laget konkludert i saken.