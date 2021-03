Anmelder hacking til politiet

Øksnes

I en pressemelding torsdag formiddag skriver administrasjonssjef Jarle Ragnar Meløy, at kommunen befinner seg i en normalsituasjon etter hacking-angrepet. Han poengterer også at hendelsen er politianmeldt. I tillegg har de vært i kontakt med Statsforvalteren og andre relevante, nasjonale myndigheter.

I en epost til de kommuneansatte torsdag, skriver Meløy at kommunen har taklet angrepet på en meget god måte. Han gir all honnør til IKT-avdelingen. Han understreker også det ikke er noe som tyder på at det er data på avveie fra Øksnes kommune sine IT-systemer i forbindelse med hendelsen.

– Angrepet som har rammet Øksnes kommune er basert på samme sårbarheter som er utnyttet i angrepet på Stortinget. Angrepene kommer i flere varianter, så konsekvensene etter et angrep behøver ikke med det å være like hos Øksnes kommune som hos andre berørte, skriver Meløy.

Han påpeker videre at kommunen må regne med noe rusk i maskineriet i tiden fremover, som følge av cyberangrepet.

.– Vi må også være på vakt i forhold til nye angrep – dette er dessverre en del av utfordringsbilde vi står ovenfor både på kort og lang sikt. Vi vil også bruke det vi har lært til å være enda bedre rustet videre – IKT og kriseledelsen vil så snart situasjonen er 100 % avklart gjennomføre en prosess med «debrief»/evaluering av hendelsen, står det å lese i pressemeldingen.