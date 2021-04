Politiet ber om hjelp fra publikum

Øksnes





I en pressemelding fredag, sier politiet at de er godt i gang med etterforskningen etter at store verdier ble stjålet fra Smykkeskrinet, natt til tirsdag. Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet går nå ut med video fra overvåkningskamera for å be publikum om hjelp til å identifisere mulig gjerningsperson.

– Politiet har fortsatt et ønske om at alle som har overvåkningsbilder fra området rundt Myre om å ta en titt på bilder fra den aktuelle natten 6. april, og dersom man oppdager noen mistenkelig så ber vi om at man tar kontakt med politiet på 02800, sier leder av politiet i Vesterålen, Per-Erik Hagen i pressemeldingen.

Overvåkingsvideoen skal ifølge Hagen også vises i forbindelse med et innslag om gullsmedinnbruddet på Åstedet Norge.