Solveig vant ny filmpris

Øksnes





Skolen ved Havet handler om nedlagte Strengelvåg skole. Filmen hadde internasjonal premiere på festivalen Hot Docs i Canada i mai. For knappe to måneder siden gikk den helt topps under Tromsø Internasjonale Filmfestival Junior. Og nå har den altså vunnet enda en ny pris.

I juryens begrunnelse står det blant annet å lese at filmen har evnen til å bevege, og at den i løpet av kort tid klarer å bygge en sterk relasjon mellom filmens innhold og publikum:

«Her får følelsene dine som publikummer fri utfoldelse: Du tenker, du gråter, du ler. Du blir lettet og du blir opprørt» heter det i begrunnelsen.

Skryt for karakterarbeid

Juryen legger også vekt på at Melkeraaen tar filmens karakterer på høyeste alvor, og at det ikke er vanskelig å forstå hvorfor elevene i stor grad blir preget av at barneskolen de går på blir nedlagt.

«Hadde det altså ikke vært for denne sterke filmen. At filmen er balansert og tålmodig, og lar barnas tanker komme til uttrykk med varme, kjærlighet og tid, gjør at vi forstår og investerer i problemstillingen».

– God å føle på

I forbindelse med at Melkeraaen mottok pris under Filmfestivalen i Tromsø for en måned siden, uttalte hun til VOL at hun fikk en enorm tillitt fra barna, skolens ledelse og mange andre under innspillingen av Skolen ved skolen.

– Vi har vært så mange som har hatt lyst å få dette til, og anerkjenningen nå er god å føle på, fastslår hun ærlig.