Ny basestasjon i drift i Øksnes: – Dette har vi ventet på i flere år

Øksnes

– Dette har vi ventet på i flere år, sier ordfører John Danielsen.

I løpet av de to siste årene har det kommet på plass flere nye installasjoner og oppgradering av basestasjoner i Øksnes. Tidligere i år ble nye stasjoner på Klo og Breistrand satt i drift, mens stasjonene på Myre og i Alsvåg ble oppgradert. Nå er også ny stasjon i Steinlandsfjorden ferdigstilt.

– De neste dagene blir en innkjøringsperiode, men den er satt i drift, sier ordfører i Øksnes, John Danielsen.

Ordføreren sier det er svært etterlengtet at nesten alle stedene i kommunen nå har mobildekning. Særlig er han glad for at det er dekning fra Bollvågen til Steinland.

– Det fine nå er at vi har forhåpentligvis mye bedre dekning i et område som tidligere har vært veldig utfordrende. Både for de som bor og ferdes der, men også for nødetatene, sier han.

Et sted gjenstår fortsatt før mobildekningen i kommunen er i boks, nemlig Høydal. Danielsen sier at oppgraderingen er utsatt til etter jul. Ordføreren understreker viktigheten av at hele kommunen har et godt ubygd mobilnett.

– Hele samfunnet er avhengig av et godt utbygd mobilnett, både for at vi skal kunne bo og jobbe, men også med tanke på nødkommunikasjon i ulike situasjoner. Vi har stått på i flere år for å få dette på plass og har hele tiden jobbet tett opp mot Telenor. Nå er vi som nevnt nesten i mål, slår John Danielsen fast.