Regner med å bruke 60.000 koronatester i sesongen

Øksnes

– Dette er ei billig forsikring, å få disse testene ut og få de brukt i forhold til hva som vil skje om bedriftene må stenge ned i sesongen, sier ordfører i Øksnes, John Danielsen, etter tirsdagens møte mellom fiskeriministeren og skreikommunen.

For kystkommunene i Vesterålen, Lofoten og Troms har skreisesongen for 2022 startet. I møtet ble situasjonen for fiskerinæringa tatt opp.

– De fleste er usikker på, er hva slags følgevirkninger omikron har. Vi registrerer at vi har et stort smittetrykk i Norge, sier Danielsen.

I løpet av 2022 skal det landes totalt 321.000 tonn torsk. Store deler blir tatt opp i årets første tre-fire måneder.

– Ingen samfunn langs kysten ønsker er stort smitteutbrudd. Ut fra de tilbakemeldingene jeg har fått skal vi ha inn rundt om 400 personer fra utlandet som skal jobbe i fiskeindustrien, sier han.

System som fungerer

For tiden er det begrenset kontroll og testing på flyplasser og ingen grensekontroll på Bjørnfjell. For sesongen planlegges det stengte dører ved fiskeribedriftene, med unntak av tilsynsmyndigheter og kritisk personell.

I 2021 gjorde man i Øksnes nyttige erfaringer når det gjelder smittevern.

– Vi har tillitt til regjeringen at vi sammen skal greie å komme oss gjennom denne sesongen. Der er en del utfordringer, sier han og viser til regnestykke med 400 arbeidsinnvandrere og et par hundre nordmenn, som må testes gjennom sesongen på tre måneder.

– Estimatet er at trenger 60.000 tester, pluss tester til alle i lokalmiljøet. Hvis vi må teste to ganger per dag, må vi ha dobbelt så mye, bare i Øksnes, sier han.

Danielsen peker på at å bruke testene er ei billig forsikring i forhold til hva som skjer om fiskeribedriftene må stenge ned.

– Hvis vi baserer oss på at vi kommer til å få en del positive tester i løpet av vinteren må vi rigge oss med kapasitet for PCR-testing. Vi har signalisert til statsråden at det blir ei stor belastning for det kommunale helsevesenet, sier han.

Testing og mye testing

Fiskeribedriftene vil sammen med kommunen se på boliger for isolasjon, ut over generelle krav. I fjor ble det kjøp hotellrom og romkapasitet rundt om i Øksnes.

– Fiskeribedriftene har signalisert at det må være forståelse for bedriftsinterne krav for karantene for arbeidsinnvandrere samt reiserestriksjoner. De signaliserer at det er nødvendig å ha god kontroll, sier Danielsen.

– Isolert sett for gjennomføringen av skreisesongen 2022 er det viktigste at vi må prøve å forhindre å få store utbrudd eller smitte inn på bedriftene. Det er komplisert, folk har behov for å forflytte seg og bruke tjenester og samfunnet er åpent. Dermed er det lett å få smitte inn i heimen også. Testing og mye testing kommer til å bli avgjørende for at vi ikke får store smitteutbrudd, sier John Danielsen.

Annerledes enn i fjor

Sammenliknet med i fjor, er situasjonen annerledes.

– Nå er det ganske mye internsmitte i regionen Vesterålen som vi ikke hadde i fjor. I vintersesongen 2021 hadde vi bare importsmitte og visste da hvordan vi skulle gripe det an, og isolerte, sier han.

Nå er mye mer overlatt til kommunene.

– I fjor hadde vi kontroll med innreise og det har vi ikke i år. Da hadde vi mulighet til å isolere og bruke lengre tid på testing og komme med tiltak. Nå er det sånn at vi utfordres med internsmitte og kommunene er mer overlatt til å gjøre dette arbeidet. Dette blir veldig annerledes enn i fjor, med bakgrunn i mye intern smitte som allerede er innenfor grensene, slår John Danielsen fast.

Lageret fylt opp

Tirsdag møtte fiskeriminister, Bjørna Skjæran, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømatrådet, Norges Råfisklag og Norsk Villfisk. I tillegg deltok representanter fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det ble et godt møte. Mitt inntrykk er at næringa er godt rustet for årets vinterfiske. De tar med seg erfaringene fra i fjor, og det er god dialog mellom næring, statsforvaltere, involverte kommuner og nasjonale myndigheter. Det aller viktigste er at næringen klarer å opprettholde en god smittevernfaglig drift, og at den gode dialogen mellom myndigheter og næring fortsetter, skriver Bjørnar Skjæran i et Facebook-innlegg i forbindelse med besøket.