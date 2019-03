Dette jobber politiet i Nordland med søndag

Politiloggen

Klokken 0230: Mo i Rana: To personer(20 årene) innbrakt for ordensforstyrrelse fra et utested. Sak opprettes.

Klokken 0130: Narvik: En person i 20 årene anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Klokken 0130: Glomfjord: En person er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Klokken 0030: Bodø: beruset og hissig gjest (mann i 50-årene) på utested. Forstyrret offentlig ro og orden, blir anmeldt. Innbrakt i arrest.

Dette jobbet politiet i Nordland med lørdag

Dette jobber politiet i Nordland med fredag Se oversikt over hva politiet jobber med i dag.