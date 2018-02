Naboer har krangla om denne verandaen i fire år

Sortland

Nabokrangelen mellom Ann Elise Ditlefsen og Ramona Lind har pågått i flere år, etter at Ditlefsen-familien i 2014 henvendte seg til kommunen og mente at verandaen Lind oppførte i 2003, egentlig var søknadspliktig, og dermed ulovlig bygd. Ditlefsen mente også at verandaen er i strid med eiendomsgrensene.

– Gjorde en feil

De to var uenige om hvor eiendomsgrensa går, og hvorvidt verandaen stikker over grensa eller ikke. Jordskifteretten kom i fjor fram til at Ditlefsen hadde rett om hvor grensa gikk.

– Grensa vi forholdt oss til, stemte med informasjonen vi hadde fra de gamle eierne, og en grensepinne som står på tomta. Jordskifteretten kom til at de hadde rett om hvor grensa gikk. Da er det i hvert fall avklart. Det er vi som har gjort en feil. Vi bygde veranda uten å søke i 2003. Det var et arkitektfirma som hjalp oss med byggingen, så vi regna med at de hadde søkt, sier Lind til VOL. Fra 2015 ble det lov å bygge veranda på huset uten å søke. Men da var striden om verandaen alt begynt.

Rett nedenfor parets etterhvert så omstridte veranda, går en grøft hvor det renner vann om sommeren. Midt uti den grøfta, går grensa mellom de to eiendommene.

Etter lovverket skal bygg ikke stå nærmere enn fire meter fra grensa til nabotomta, med mindre man har søkt dispensasjon, eller naboen godkjenner det. Ingen av delene har skjedd i dette tilfellet.

Ubebodd tomt

Verandaen ble altså bygget i 2003, men først påklaget i 2014.

«Våren 2013 ble våningshuset på eiendommen [...] utsatt for et nyttinnbrudd og omfattendehærverk. Skadene var så store at jeg besluttet at våningshuset måtte rives. Under arbeidene med å tømme våningshuset og klargjøre det for maskinell riving ble jegoppmerksompå at eieren av naboeiendommen har oppført en veranda helt til/over grensenmellom våre eiendommer,» står det i det første brevet, sendt fra Ann Ditlefsen i juni 2014.

Ditlefsen bor ikke selv på tomta. Der står det et gammelt gårdshus, og ellers består tomta kun av åker. Lind-paret mener det dermed ikke kan sies at verandaen de har bygget, er til sjenanse for noen.