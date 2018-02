Sortland

To unge menn ble tirsdag kveld alvorlig skadet da de ble truffet av drivhjulet fra heiskonstruksjonen ved Ånstadblåheia skisenter på Sortland.

De to mennenes tilstand var lenge uviss, men rundt klokken 22:30 fikk VOL oppdatering fra kommunikasjonssjef i Nordlandssykehuset, Randi Angelsen:

– De har begge fått alvorlige, men ikke livstruende skader. De vil bli overført for videre behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i løpet av kvelden, sier Angelsen til VOL.

Rykket ut

Det var rundt 19:30-tiden tirsdag kveld to ambulanser ble sendt til Ånstadblåheia skisenter..

Der behandlet de to unge menn for skader, som lenge var ukjent hvor alvorlige de var.

Rundt klokken 21:00 fikk VOL følgende informasjon:

– De to er nå frakter bort av ambulanser som kom til stedet, skadeomfang er foreløpig ikke kjent, sa operasjonsleder Kai Eriksen.

Drivhjul løsnet

VOL fikk da også innblikk i noe av hendelsesforløpet:

– Ut fra det vi har sett på stedet er det et drivhjul som har løsnet fra skitrekket, denne gjenstanden har fortsatt bortover og traff disse to. Det er to unge menn som er skadd i ulykkeshendelsen, sier operasjonslederen.

Politiet er på stedet og i gang med etterforskning for å finne ut hvorfor gjenstanden fra heisanlegget falt ned.

– Vi har satt inn ekstra ressurser i etterforskninga for å finne ut hva som har skjedd og hvorfor dette skjedde, sier Eriksen.