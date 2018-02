– Kom som lyn på klar himmel for oss

Sortland

Varmebua ved Ånstadblåheia skitrekk var et samlingspunkt for berørte etter den tragiske ulykken tirsdag kveld, der to personer ble skadet da et drivhjul i heisanlegget løsnet.

Det kommunale kriseteamet var på plass, og leder i Sortland alpinklubb orienterte de frammøtte som var om lag 30 personer i alle aldre. Den ene av de to unge mennene som var i ulykken tirsdag har fått alvorlige skader, den andre er moderat skadd.

Tilsvarende ulykke for ti år siden

– Vi hadde en fryktelig ulykke her i går, det den ene som ble skadd er ansatt i alpinklubben mens den andre var en gjest som var her i bakken på vinterferie, sier Svartsund som med foreldrenes samtykke fikk fortelle til de berørte om helsetilstanden og hvordan det går med de to. Den unge mannen som har fått alvorlige men ikke livstruende skader har vært ved bevissthet og etter forholdene skal det gå bra.

– Sortland alpinklubb har bragt det på det rene at vi hadde i fjor tilsyn med vedlikeholdet her, sier alpinklubblederen, som var sterkt beveget og tørker tårer.

Da var ingenting å usette på vedlikeholdet, heller ikke på prosedyrer eller slik de ansatte opererte i arbeidet.

– Også for to år siden hadde en større gjennomgang, i 2016. Jeg har vært i kontakt med Skiheisservice og i morgen kommer det en mann til anlegget for å gå gjennom det arbeidet som er gjort. Han sier at det som har skjedd her, er noe som kan skje. Det var en tilsvarende ulykke for 10 år siden ved et tilsvarende anlegg, sier hun.

– Jeg synes det er veldig viktig at vi nå får snakket sammen om det som har skjedd, og det er fint at så mange tok turen og kom hit. Alle vi som er i klubben synes dette er fryktelig tungt, sier hun.

Mye aktivitet

– Der er gjort en kjempedugnad i skibakken og anlegget fra mange for å få alt opp og gå til sesongen. Og driftssikkerheten på heisen har vært veldig god. Mange som har vært lenge i bakken vet at det tidligere var en del feil og stans, sier hun.

Hun forteller at det var en svært tung beskjed å få tirsdag at det var en ansatt som ble alvorlig skadet.

– Vi har hatt mye aktivitet i anlegget og det har vært aktivitet her i åtte timer hver dag og lange dager for de ansatte som har vært på jobb. Tirsdag var det 40 personer som var gjennom karusellen før klokken var 18. De som har fått med at dette skjedde og var vitner anbefaler vi at snakker med kriseteam og politi. Å få pratet om det man har opplevd, er viktig. Det er ikke godt å bli sittende inne med noe slikt, sier Svartsund.

– Et veldig godt samhold

Hun forteller at det knapt har gått opp for henne selv. Det oppleves som uvirkelig.

– Man havner som i en boble når slikt som dette skjer, det er et sjokk, Jeg tror nok det kan gå tid å få bearbeidet det, sier hun.

I Sortland alpinklubb er det generelt et veldig godt samhold, og det kommer ekstra til syne i etterkant av en tragisk ulykke.

– Folk er flinke til å ta vare på hverandre, der er et veldig godt samhold i klubben. At vi kan møtes og prate som dette og gi støtte til hverandre tror jeg er veldig viktig, sier hun.

Slik det er nå skal man de neste dagene få på plass en plan for å ivareta det utstyret som ligger i bakken. Skitrekket kan ikke repareres slik det er nå, og bakken er stengt på ubestemt tid.

– Det bare må bli slik. I løpet av noen dager skal vi få undersøkt med forsikringsselskapet, siden vi har hatt en skade i anlegget. Men første prioritet nå er å få ivaretatt alle i klubben og alle som er blitt berørt av dette.

God oversikt

Sortland alpinklubb har til enhver tid god oversikt over hvem som er i bakken, siden det registreres i datasystemet.

– Vi har de som har kjøpt sesongkort og bedriftskort og utenom dem så var det ikke så mange som var her tirsdag kveld, og vi begynner å få oversikt over alle de som var til stede. Der er sikkert noen med mindre barn som ikke er her i kveld, for dem blir nok ikke dette rett møtested å være her i kveld. Men alle som føler de har behov kan ta kontakt med det kommunale kriseteamet, sier hun.

– Skremmende

Hun forteller at for bare to dager siden var det Telenor-karusell med over hundre unger i bakken. I etterkant av en så tragisk ulykke er det ikke til å hindre at tankene svirrer. Hva om ulykken hadde skjedd da?

– Det er skremmende og man gjør seg veldig mange tanker etter ei slik ulykke, og nettopp derfor er det viktig å få pratet om det. Og så er det også utrolig viktig at ingen sitter igjen med skyldfølelse, at noen føler at de kunne ha bidratt mer på en eller annen måte. Ingen kunne gjort noe for å forhindre dette, det skjedde så brått og raskt, og kunne ikke forhindres, sier hun.

– Vi hadde aldri trodd at noe slikt som dette kunne skje. Det kom som lyn fra klar himmel. Hele dagen hadde det vært folk i anlegget, og der er heller ingen som har reagert på noen lyd fra selve skitrekket, sier hun.

De fremmøtte satte stor pris på samlingen i varmebua. Både flere som var vitner til ulykken og andre fra klubben var samlet for å få snakke med hverandre og med kriseteam og politi.

– Det er fint å komme hit og prate sammen om det som har skjedd, sier de.