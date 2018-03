Sivert Høyem forlater Paradise

Sortland

– Jeg beklager å melde at jeg forlater Paradise på grunn av vanskeligheter med å kombinere dette med mine andre prosjekter, og det at trommeslager Rob Ellis nylig forlot bandet, skriver Høyem på sin Facebook-side torsdag kveld.

At bandet løses opp, betyr naturligvis at innspillinger og turnering er innstilt. Musikeren utelukker likevel ikke at det kan kommer mer musikk fra bandet ved en senere anledning.

– Det er fremdeles mulig at det vil bli gitt ut musikk fra Paradise i fremtiden. Takk for all støtte så langt, skriver han videre i Facebook-innlegget.

Paradise slapp sin første EP, Yellow, i fjor høst. Bandet besto av, i tillegg til Høyem, gitarist Rob McVey, trommis Eob Ellis og bassist Simone Butler.