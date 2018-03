– Av sikkerhesmessige årsaker, ønsker vi at folk ikke bruker bakken

Sortland

I ei meldig på sine nettsider og på facebooksidene til klubben, ber Sortland Alpinklubb folk om å respektere etterforskningen som pågår.

Ble øyenvitne til ulykken: – Er nok enda litt i sjokk Abdulrhaman Raed var øyenvitne til ulykken i alpinanlegget, og blant de første som kom til for å hjelpe.

«Vi har stor forståelse for at mange ønsker og har et behov for å bruke alpinbakken også nå i etterkant av ulykka. Vi ber om forståelse for at saken fortsatt er under etterforskning.», heter det fra klubben.

Det kommunale kriseteamet: Alle reaksjoner er normale etter en dramatisk hendelse Kommunens psykososiale kriseteam og politiet opplyser at de er tilgjengelig for alle som har behov i ettertid av ulykken i Ånstadblåheia. – Å ta kontakt med oss kan man gjøre når som helst, sier Erik Strand.

Politiet har sikret utstyr i bakken og av denne grunnen og sikkerhetsmessie årsaker ber klubben nå folk om å holde seg unna bakken til etterforskningen er avsluttet.

Skadet

Det var tirsdag kveld to unge menn ble skadet da drivhjulet på skitrekket i Ånstadblåheia løsnet. To unge menn fikk moderate og alvorlige skader i ulykken.

– Kom som lyn fra klar himmel for oss Leder i Sortland alpinklubb, Marita Svartsund er sterkt preget av ulykken. – Vi opplevde at dette kom som lyn fra klar himmel. Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre, sier hun.

Sortland Alpinklubb har i samråd med familien frigitt navnet på den ene skadde i ulykken. Joacim Pedersen Gullholm (19) ble skadet da han var på jobb.

I Bladet Vesterålens papirutgave fredag, forteller leder for Sortland Alpinklubb at Pedersen Gullholm sto og serverte kroker til besøkende da drivhjulet falt ned og traff han i hoderegionen.

Stenger alpinbakken på ubestemt tid etter ulykke: Den ene av de skadde var ansatt i alpinklubben, den andre var gjest Sortland alpinklubb stenger skiheisen i Ånstadblåheia på ubestemt tid etter ulykka tirsdag kveld. Onsdag morgen kommer det frem at den ene av de to skadde var ansatt i alpinklubben.

Pedersen Gullholm har i etterkant av ulykken gjennomgått en omfattende operasjon. Ifølge Svartsund skal det etter forholdene stå greit til med 19-åringen.

Den andre som ble skadet var gjest i alpinbakken og sto i trekket da ulykken inntraff.