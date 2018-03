Mottok medaljen foran 10.000 mennesker

Sortland

Anledningen var NNM i alpint på Ankenes og overleveringen av VM-søknaden for alpint-VM 2025 – med Narvik som arrangørsted.

Andreas Solvoll Laupstad, som kjører for Sortland alpinklubb, mottok sølvmedalje foran et fullsatt Narvik torg. Politiet anslo at rundt 10.000 mennesker møtte opp på seremonien, står det å lese i en pressemelding.

– Det har vært utrolig bra. Kjempefin helg, forteller Solvoll Laupstad, som drømmer å komme tilbake dersom Ski-VM ender opp i Narvik om sju år, sier han i pressemeldingen.

– Blir det VM til Narvik skal jeg stå på startstreken. Utrolig bra at de søker. Drømmen er å delta i VM her om sju år, legger 12-åringen til.