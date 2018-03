– Kanskje finnes det en kandidat der ute vi ikke vet om?

Sortland

Hun er leder i nominasjonskomiteen for Sortland Høyre. Med seg har hun Øyvind Grønnli og Arnhild Duås.

Innen juni måned skal de ha klart en ordførerkandidat. For å lykkes med det går de bredt ut.

– Vi har sendt ut e-post til alle medlemmer av Høyre hvor vi ber dem komme med innspill til hvem de mener bør være ordførerkandidat for Høyre i Sortland, sier Mårstad.

I e-posten ligger det en link til et skjema hvor de kan fylle inn både ordfører- og listekandidater. Folk kan også legge inn saker de ønsker Høyre skal ha på programmet til valgkampen.

Denne linken er også lagt ut på Sortland Høyre sine facebooksider.

– Når dere går så bredt ut, er det fordi dere ikke har gode nok kandidater i partiet per nå?

– Nei, vi har mange gode kandidater, men ønsker at Høyre skal være et parti for hele Sortland. Derfor vil vi ha innspill fra folk i hele kommunen. Så er det jo slik at vi kanskje finner noen politiske talenter vi ikke visste om. Kanskje går det også noen som ønsker å bidra, på etter eller annet vis, som vi ikke vet om, sier Mårstad.

– Mange kandidater

– Dere har jo to fremtredende politikere i Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen. Er de aktuelle kandidater?

– Det er riktig at vi har mange dyktige, gode politikere og kandidater i partiet allerede. Vår jobb nå er å få på plass kandidater og velge én innen juni. Det blir derfor ikke rett for oss å gå ut med hvem som er aktuelle per dags dato. Nå skal vi få innspill i første omgang, så jobber vi videre med de navna vi får. Så er jeg trygg på at vi får en veldig god ordførerkandidat til slutt.

Høyre har blitt det største partiet i Sortland de to siste kommunestyrevalgene. Sist valg endte det likevel med fire år i opposisjon siden Høyre ikke klarte å dra i lande et flertallig samarbeid med andre partier.

Det er dermed et revansjesugent parti som nå girer opp til valgkamp:

– Vi er helt klare på at målet etter valget er å være i posisjon igjen. Det er det vi jobber mot og vi har mange flotte folk som kommer til å jobbe for å få dette til, sier Mårstad.

Ellingsen ikke aktuell

En fellesnevner for Høyre-suksessen de to siste valgene har vært Grete Ellingsen. Hun har selv uttalt at hun ikke vil inn i politikken igjen til kommende kommunestyrevalg.

Det er dermed lett å anta at Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen er brennhete kandidater til å bli Høyres ordførerkandidat.

Den som blir det, vil gå inn i nominasjonskomiteen etter juni og jobbe med dem for å sette sammen partiets liste. Den vil bli klar i høst. Så vil partiet gå igang med programmet.