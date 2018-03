Fire fikk minnepris i Sortlandshallen

Sortland

Det har blitt arrangert Åpent hus i Sortlandshallen hver fredag i mange år, som en videreutvikling av Åpen hall, i regi av volleyballklubben og Sortland ungdomsklubb. Nå trår alle krefter til for å gi hundrevis av barn lek og glede hver fredag.

Fikk pris

Støynivået var på linje med det man kan forvente fra en middels tåkelur, men ildsjel Svein Robert Vestå gjorde et tappert forsøk på å overdøve ståket da det var tid for å dele ut pris.

Fredag ble nemlig Kjell Halvar Knudsens minnepris delt ut. Knudsen var også en skikkelig ildsjel, som sto på for barn og unge i volleyballklubben og Sortlandshallen, men som dessverre døde for noen år siden. I hans ånd er det oppretta et fond, og dette fondet deler hvert år ut pris til frivillig ungdom i Åpen hall som markerer seg spesielt.

De får 50 kroner timen for å stille opp som vakter og hjelpere under åpent hus. Og det er mye å holde orden på, når det løper 400 ivrige barn og ungdom rundt over hele huset.

– Du blir vant til det, sier Oliver Sletvold Andersen.

– Det er koselig å jobbe med barna, syns Ida Nygård.

– Helt fantastisk, sier Marcus Solbakk Jakobsen.

Roser Vestå

De fire er alle aktive innen idretten i Sortland, og bruker hallen aktivt. Da syns de også det var naturlig å stille opp som frivillige - og så er det jo greit å få litt betalt.

I tillegg til diplom fikk de gavekort på 500 kroner på Intersport som en del av minnefondsprisen.

Kjell Halvar Knudsen selv, visste ungdommene ikke hvem var. Men de kjenner svært god til primus motor for alt, Svein Robert Vestå.

– Han er artig, sier Ine Torset Kvalø.

– Han er ganske grei å jobbe med, syns Andersen.

