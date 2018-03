Grugleder seg til Utøya-film

Per Sture Helland Pedersen mistet datteren på Utøya. Han mener Erik Poppes film «Utøya 22. juli» er sterk og god:

Per Sture Helland Pedersen mener Erik Poppes film «Utøya 22. juli» kan brukes som et verktøy for å skape et bedre samfunn. Samtidig innrømmer han at han er spent på de kommende filmene om hendelsen i 2011.