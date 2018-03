Alle fikk medalje i Sortlandshallen

Sortland

– Det er alltid sånn det er for barna. Man spiller kamper, men vi registrerer ikke resultatene. Fokuset er å få til spillet, sier trener Odin Engamo i Sortland Volleyballklubb.

Han trener selv et av klubbens U13-guttelag. Tidligere har Sortland VBK hatt et problem med at gutter faller fra.

– Vi har ganske bra med gutter med nå. Men i så ung alder er det uansett ikke viktig å skille guttene og jentene, sier han.

De spilte også blanda klasser under turneringa.

– Vi har hatt tre nivåer på turneringa. Alle har spilt volleyball tre mot tre. De på nivå 1 har fått lov til å holde ballen tre ganger. På nivå to kan du holde to ganger, og så videre. Nivå fire er det høyeste, der spiller de med nesten vanlige regler, sier Engemo.

Han oppsummerer turneringa som svært vellykka. 34 lag var med, både fra andre steder i Vesterålen - Bø og Øksnes - og mer langveisfra, for eksempel var det lag fra Tromsø med.

Volleyballmiljøet i Nord-Norge er ikke så stort, så mange av lagene er vant til å reise ganske langt for turneringer, ifølge Engemo. Han var turneringsansvarlig for helga.

