Åpnet Utstyrsloftet: – Målet er at flere skal få ei aktiv fritid

Sortland

I tredje etasje i Parkveien 2 på Sortland, åpnet torsdag Utstyrsloftet dørene.

Sortland kommune har med hjelp av midler fra også BUFDIR (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) kjøpt inn en hel del utstyr. Prosjektet inngår som en av flere innsatsområder og tiltak som planlegges for barn og unge i Sortland. Målsetningen er å utjevne forskjeller i status og levekår for barn og unge i Sortland kommune.

– Vi ønsker å fremme muligheten til å delta i fellesskapet innen kultur og idrett for familier og unge som i dag ikke har den muligheten. Vi har laget en ordning som vil kunne gi et tilbud til flest mulig slik at flere kan oppleve mestring, samhold og glede med aktivitet innenfor fysisk aktivitet og kultur, sier prosjektleder Ina-Dyveke Davidsen til VOL.

Pusset opp

Flere fra Flyktningtjenesten i Sortland har de siste ukene pusset opp lokalene i Parkveien 2. Nå er rommene fylt at alt slags utstyr fra ski, alpinutstyr, pulker, soveposer, klær og mye mer. Etter hvert skal det også bli mye mer.

– Dette har vi fått i stand via midler fra BUFDIR. Det er et godt folkehelsetiltak som er åpent for alle. Vi ønsker at flest mulig skal være i aktivitet, sier Kjersti Løkse, Folkehelsekoordinator i Sortland.

Lokale leverandører

Utstyret er kjøpt inn av lokale leverandører etter at det var ute en anbudskonkurranse og selv om det ikke er helt komplettert enda, kan de som ønsker det nå gå igang med å låne.

– Det er helt gratis og gjøres enten via Sortland bibliotek sine nettsider, Sortland kommune sine nettsider eller ved å møte opp her, sier Davidsen.

Håper på støtte

Utstyrsloftet vil være åpent to ganger i uka for lån og levering. Kommunen har et samarbeid med miljøtjenesten i kommunen for å få vasket klær og lignende slik at det alltid er reint når det leveres ut.

Løkse håper næringslivet og private nå ser sitt snitt til å støtte opp om prosjektet.

– Utstyret vil trenge reparasjon, oppgradering og utskifting etter hvert. Da er vi avhengig av sponsorer og velvillighet fra private og næringsdrivende. Jeg håper de tenker på oss når de skal dele ut midler, sier Davidsen.

– Positivt

Håpet er at Utstyrsloftet også skal generere arbeidsplasser på sikt.

– Vi vil se om vi får til et verksted her slik at det kan bli noen som jobber her og reparerer og vedlikeholder utstyr, sier Løkse.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, hilser prosjektet velkomen.

– Dette er et utrolig bra og positivt tiltak for Sortland kommune. Det gir alle en mulighet til å ta del i fritidsaktiviteter, enten det er privatpersoner eller skoleklasser. Dermed kan flere være aktiv, og det er ikke noe annet enn positivt for hele kommunen, sier Bjørkmo.