Handelsparken Sortland har sett dagens lys

Sortland

– Vi måtte ha et nytt navn. Sortland Senter-navnet eide vi ikke, og både folk og andre blandet hele tiden Sortland Storsenter og Sortland Senter navnet. Dermed måtte vi ha noe helt nytt. Etter en idédugnad ble det Handelsparken, sier Jan Erik Johnsen i Johnsen Eiendom.

Han og bror Per Johnsen var torsdag og overvar åpningen av den nye Rema-butikken i senteret. Her forklarte de også litt om åpningsplanene fremover, som kommer til å gå slag i slag.

– Neste åpning er 3. mai. Da starter vi rullebåndene til andre etasje og åpner Elkjøp. Kid, Dus Mathus og Sport 1. I løpet av mai vil også Jysk reåpne og så åpner Clas Ohlsson i slutten av mai, sier Jan Erik Johnsen.

Enda en butikk

I tillegg åpner en ny butikk til sommeren.

– Men vi går ikke ut med noe navn der ennå. Det får komme senere, sier de hemmelighetsfullt.

Etter åpningen i sommer, kommer det to nye åpninger i august, så er senteret ferdig.

Hotell-planene tar tid

Hotellplanene ved senteret har fått mye oppmerksomhet. Men når Den blå diamant vil bli noe mer enn ei skisse, er foreløpig usikkert.

– Vi har ikke så mye nytt å fortelle. Vi kan si vi ligger bra an. Men nå pågår det planarbeid, og det vil ta et års tid. Nå jobber vi med flere aktører og interessenter. Det er mye arbeid bare det. Når det kommer noe nytt, vil vi melde fra, sier Per Johnsen.