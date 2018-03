Innfører fri parkering utenfor senterets åpningstid

Sortland

Etter at Skibsgården senteret innførte nytt parkeringssystem for et halvt år siden der bilen kunne stå i maks tre timer, har de evaluert ordningen.

– Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å regulere parkeringen utenfor senterets åpningstid. Vi har innført gratis parkering mellom klokken 19.00 – 07.00 mandag til lørdag og gratis hele søndag, sier senterleder Bjørn Heireng til VOL.

Viktig å huske

Selv om parkeringen nå blir gratis på kveldstid i uka, på ettermiddag- og kveldstid lørdag og hele dagen søndag, understreker senterlederen at det er noen faktorer som folk bør merke seg først som sist.

Han forteller at systemet er innstilt på to parkeringssoner, der dene ene varer fra 07.00 til 19.00, og den andre mellom klokken 19.00 og 07.00. Det innebærer at dersom man parkerer kl.06.30 og står frem til kl.09.00, blir man belastet for to timer.

– Dersom du parkerer kl. 18.30, slipper du å betale frem til klokken 07.00 påfølgende dag, sier han.