Utreder gjestehavn i Sortland videre

Sortland

I innstillingen fra rådmannen står det:

1: Formannskapet ber rådmann igangsette et prosjekt for å etablere gjestehavn og utvikling av landområdene i tilknytning til denne, i henhold til beskrivelsene i denne saken.

2. Formannskapet ber rådmann komme tilbake med en sak som beskriver rammene for dette prosjektet i 3. kvartal 2018.

I sakspapirene kommer det også frem at kommunestyret i Sortland i 2016 hadde et vedtak på at det skulle startes arbeid med å se på mulighetene for å etablere ei gjestehavn ved Torghuken.

Flytebryggeanlegg

Sortland Havn har levert en utredning som viser et enkelt flytebryggeanlegg med bølgedemping og landfeste, et stykke nord for torget.

«Utredningen synliggjør at det er mulig å integrere bølgedemping i et enkelt flytebryggeanlegg og det er tilstrekkelig manøvreringsareal i området. Landingspunkt er foreslått på privat eiendom. Nødvendige tiltak på eksisterende kaianlegg og forslag til leie av sjø- og landområdet, ligger som del av utredningen. Løsningen er midlertidig, da det foreslåtte området er avsatt til utbygging. Utformingene av landarealene er ikke illustrert, men det er laget en enkel funksjonsbeskrivelse av de nærmeste arealene. Utredningen fra Sortland Havn er kun en liten del av det som må etableres i forbindelse med en helhetlig gjestehavn. Forholdet mellom sjø og land og utvikling av landområdene er en avgjørendedel av prosjektet. Dette må derfor utredes før man kan si noe om rammene for en fremtidig gjestehavn, for å få et helhetlig bilde av kostnader og nødvendige tiltak.», heter det i sakspapirene

Foreløpige kostnader

Kommuneadvokaten i Sortland, Knut Erik Marthinussen Harjang og Havnesjef Rune W. Monrad, har hatt samtaler med Gammelhavna eiendom om mulighetene for å komme til enighet om å disponere kaianlegg på nordsiden av Torghuken. De har også snakket om etablering av et servicebygg der.

Leie til Gammelhavna Eiendom AS for disposisjon av sjøområde er foreslått til en pris av 50.000 kroner per år. I tillegg vil leie til Georg A. Ellingsen AS og Oddgeir Hansen AS for nødvendig oppgradering av kai og fendeverk komme. Her anslår man en investering på i overkant av 1 million kroner. Leiepris per år skal da regnes ut fra dette. Et servicebygg vil koste om lag 825.000 kroner, og leien per år skal også regnes inn i dette.