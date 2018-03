God stemning på kreativ messe

Sortland

Kreativ livsstilsmesse åpnet dørene i samfunnssalen fredag og lørdag var messa forholdsvis godt besøkt, med et jevnt sig.

Har du aldri før vært på ei livsstilsmesse? Det handler ikke bare om det alternative, her er det like mye fokus på miljøvennlige alternativer til for eksempel handlenett, naturlig skjønnhetspleie og en hel rekke andre produkter, som håndlagde smykker.

– Jeg har prøvd mye forskjellig før om årene, det meste egentlig. Nå i år ble det til at jeg kjøpte litt prebiotika til den lille. Men her er mye forskjellig, skjønnhetsproduktene har jeg prøvd og de er veldig gode. Og så er det som alltid god stemning her på messa, sier Marianne Holten Jakobsen.

Hun tilføyer at det kan ha vært mer folk innom fjorårets messe, og at det kan være vær og kjøreforhold som har hindret folk fra å ta turen.

Godt besøkt stand

Vera Agnarsdatter fra Andenes har en godt besøkt stand på messa, og hun har mye spennende å by på, alt fra bees wrap, det miljøvennlige alternativet til cellofan, og sugerør av stål. I ei tid der hav og natur forsøples av plastikk, er det ikke så dumt.

– Jeg har også brødposer i miljøvennlig materiale, slik at det ikke blir utslipp av mikroplast. Det handler mye om gjenbruk hos meg, og jeg har også håndsydde handlenett som Kim Holte fra Andøya har sydd, sier hun.

Agnarsdatter har også laget et vegansk pålegg som minner om ost, og det har gått unna.

– Varianten med smak av chili er jeg utsolgt for. Også de hjemmelagde knekkebrødene er populære, og himalayasalt og super-magnesium er blant de produktene jeg har solgt mest av, sier hun, som også har hjemmelagde sjokoladekuler og sjokolade på standen sin.

Sunt er rimelig

I løpet av lørdag holder Vera Agnarsdatter kurset «Spis sunnere og spar penger». For hun vil gjerne knuse myten om at det er så dyrt å spise sunt.

– Mange mangler litt den bevisstheten, og tror det usunne vi spiser er så billig. Men så spise sunt trenger slett ikke være dyrt, tenk på bønner og linser det er både supersunt og veldig rimelig, sier hun.

På kostholdskursene hun holder for ungdommer har hun satt opp et regnestykke, som viser hva det koster å drikke en halvliter brus hver dag, wienerbrød og annen usunn spise flere ganger i uka.

– I regnestykket har jeg tatt veldig forsiktig i, men det viser seg at ved å kutte den usunne maten kan du lett spare 16.000 kroner i året. Ungdommen selv gav meg tilbakemelding på at jeg kunne gange regnestykket med to, fordi de bruker ganske mye penger på den slags mat, sier hun.

– De pengene man sparer på å spise sunt kan du bruke på en reise. Eller for ungdommens del, til å ta sertifikat. Der er mange unge som sier de ikke har råd til å ta sertifikat, men å drikke brus hver dag har de råd til, smiler Vera.

Urfolkstromme og sang

I løpet av lørdagen ble det også en spontan konsert, der Will Ruback samlet sammen noen musikere som underholdt med toner av panfløyte, urfolkstromme og sang.

– Opprinnelig var det Bålfolket som skulle spille, men de kunne ikke stille på grunn av sykdom. Siden jeg var den som starter bålfolket så har jeg sounden inne, og det var artig å samle folk og spille litt, sier han.

I messa tilbys alt fra akupunktur til automatskrift, krystallhealing og lesing etter lulesamisk tradisjon. For å nevne noe. Også tankefeltterapi er blant tilbudene, og holistisk healing.

Paul-Arve Buskum har drevet med krystaller og krystallhealing siden 1974, og den hvitskjeggede forteller med stor entusiasme om de mange stenene han har på sin stand.

– Her er mye forskjellig men jeg har bare to norske stener, den ene heter thulitt og er nasjonalsteinen i et fylke i Norge, sier han og viser fram en rosaskimrende og vakker sten.

Brukes i kurbad

Den andre norske i samlingen er en grossular, et mineral i granatgruppen og utvinnes i ei gruve i Drammen. Den er grønn, men kan også forekomme i andre farger.

– Her er også en veldig dyr stein, en Alexandritt fra Russland. Den heter så fordi den ble oppdaget i Uralfjellene på tsar Alexander II sin fødselsdag i 1831, sier Buskum, som beretter at i Russland har forskerne vist langt mer nysgjerrighet rundt krystallenes helsebringende egenskaper.

– Vi i vesten er langt mer tilbakeholdne, men forskere i USA har forsket endel på krystaller, sier han og viser fram en shungite, en sten med bakteriedrepende egenskaper som er populær i bruk i kurbad hos nabofolket i øst.

– I hele verden finnes det 5-6000 ulike stener, jeg har 300 av dem her på standen min. Målet er at jeg skal komme opp i tusen forskjellige stener, men da må jeg ha en større stand, humrer han.