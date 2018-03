Makeløs talentoppvisning i Kulturfabrikken

Sortland

Det var nesten fullsatt i Møysalen i Kulturfabrikken da UKM Vesterålen 2018 gikk av stabelen lørdag kveld, Og godt var det, for dette showet fortjener en hel mengde tilskuere.

Trøkk til tusen

Fra det første primalhylet til vokalisten i The Irrlevants, Boston-ungdommen Rich Dooley, var man grepet. For et band, før en trøkk og ikke minst for et show.

En stor mengde crew-medlemmer, behind the scenes-folk, lydmann og lysmann samt konferansierer, der var en hel mengde som var med og bidro til at UKM ble ei talentmønstring å være stolt av. I halvannen time ble publikum underholdt så det forslo, og det med en spennvidde det står respekt av.

Blokkfløyte på helt nytt vis

Alt fra varsom og flott sang av musikklinjeelev Mia Stenbro, til Robert Sollie fra Andøya som leverte et uforglemmelig bidrag på blokkfløyte, og fikk publikum til å hoie og le da han fremførte Titanic-slageren «My heart will go on», spilt på blokkfløyte med nesen!

Andøya har også fostret sangtalenter, som 13-årige Johanne Eline Johnsen. Fra Bø fikk Vilde Langås publikum begeistret med sine tegninger. Hun henter inspirasjon fra mange steder, en tur i skogen kan fort bli til en akvarell.

– Jeg vet at folk nok tenker at jeg er inspirert av anime, men jeg har nok beveget meg litt bort fra det, og fått mer western stil nå, sier hun.

Et kuriost, festlig og fengende innslag var den anonyme Bob, dataspill-legenden som etter å ha knust sin bror i spillet Osa, først av-installerte spillet, før han deretter tok fatt igjen med målsetning om å bli best i verden. Det er ikke hverdagskost å se noen fremføre på scene med bøtte på hode, men han leverte med glans.

Imponerte

Eira Meland fra Andøya gjorde en nydelig låt, og også Emilie Klausen er drivende god på sang. Sindre Andreassen fra Øksnes var fabelaktig med tangenter og sang.

Thea Blokhus fra Stokmarknes (17) viste fram tegninger, hun liker å drømme seg bort i en fantastiverden som hun har overført til lerret meg tegningen «Reverie» altså dagdrøm. Tegning viste også Sunniva Andersen, som har sans for å skape digitale fabeldyr, og som ble vist for publikum.

Bandet Pan fra Andøya, bestående av Aurora Laupstad, Dina Laupstad, Runa Stave og Eskil Jakobsen er allerede en suksess, og de er yderst imponerende når de fremfører på scenen. Det leveres proft og med en helt egen stjerneglans. At låta er egenkomponert bare trekker opp inntrykket.

Også bandet Viva la Vida med vokalist Regine Strandstad i spissen gjorde en flott prestasjon på scenen. Og rapperen Modi Kamil var i en klasse for seg, og beviste til fulle at musikk er et språk man ikke trenger å forstå for at det skal treffe i hjertet.

Stor stemning

De fem gutta i Driveshaft leverer krutt fra scenen. Kristine Nergård fra Sortland har en stor stemme, mens Kristin Bjørstad lot flygelet synge for seg i sin fremføring.

To filminnslag ble det i løpet av UKM også, 4. og 5. klasse ved Steine skole har skapt en underholdende fakkelstafett, inspirert av OL, mens filmskaperne Kim Remi Kjesbu og Brynjar Evensen stod bak kortfilmen Langstrykeren, der Herman Henriksen spiller hovedrollen.

Rapperen Simon, med aliaset Simpel er knakende flink, og på kav nordnorsk sørget han for stor stemning med sitt pauseinnslag, mens den arme juryen strevde i kulissene med å velge hvem som skal gå videre til fylkesmønstringen som er på Rognan i Saltdal.

– Dette var fryktelig vanskelig

Årets jury består Torgeir Steinsland fra Sortland Kine Johnsen fra Bø, Rune Solvang fra Andøy, Elias Vian fra Sortland og Susann Pettersen fra Alsvåg.

– Det er forferdelig vanskelig å velge ut blant så mange flinke deltakere, sier juryen, som til slutt måtte velge hvem som skal representere Vesterålen. Og det ble ganske mange.

Her er vinnerne av UKM 2018:

Bandet Pan fra Andøy

Bandet The Irrelevants fra Sortland

Bandet Viva la Vida fra Bø

Elvira Meland fra Andøy (vokal)

Sindre Andreassen fra Øksnes (tangenter og vokal)

Vilde Langås fra Bø (tegning)

Kristin Bjørstad fra Sortland (tangenter)

«Bob» (dataspill)

Modi Kamil (rapper)

Kai Remi Kjesbu og Brynjar Evensen (filmen Landstrykeren)