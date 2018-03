Brannvesenet rykket ut til vannlekkasje

Sortland

Brannvesenet har rykket ut til en vannlekkasje på Sortland.

– Ja, de jobber der på stedet med vannlekkasje hos Skeidar. Det er en lekkasje som har oppstått via taket, opplyses det fra 110 sentralen i Bodø.

Begrenset skadene

Årsaken til lekkasjen kan være problemer med dreneringen fra taket.

– Det er et flatt tak, og det er et avløp som kommer gjennom taket, der har det skjedd noe mellom rørene. Det som har skjedd er en lekkasje mellom skjøtene på noen av rørene, sier brannsjef i Sortland, Ståle Rasmussen.

– Det vi har gjort på stedet er å ta unna en del møbler for å begrense skadene, og vi har tatt opp en del vann som var inne i bygget, i tillegg til å fjerne noe gulvbelegg. Vi har tettet området der lekkasjen var fra taket, og der er rekvirert rørlegger til bygget for å se over, sier Rasmussen.

Restverdiredning (RVR) som er en del av brannvesenet i Harstad, kommer med en bil med 12 mann til Sortland i kveld, for å foreta en restverdiredning, opplyser Rasmussen.

– Vi har gjort det vi kan med å begrense skadene og ta opp vann. RVR vil ha med en del vanntørkere for å håndtere fukt som er i bygningen og ta opp det som er igjen. Siden vi har gjort det vi kan fra vår side, har vi forlatt stedet, sier Rasmussen.