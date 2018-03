Cruiseskip kansellerer anløp - ankrer opp i påvente av bedre vær

Sortland

Det er havnesjefen i Sortland som skriver om kansellering av anløpet i ei pressemelding.

– Aida Cara har valgt å kansellere morgendagens anløp av Sortland grunnet dårlig vær. Fartøyet vil finne egnet sted for ankring i påvente av bedre vær, sier havnesjef Rune W. Monrad.

Gigantskip returner til Vesterålen Førstkommende mandag vender cruiseskipet M/S AIDAcara tilbake til Vesterålen og Sortland.

Aida Cara har nærmere 1.300 passasjerer ombord, og er underveis til et fjorten dagers fjordcruice. Destinasjonsselskapet Visit Vesterålen har utarbeidet en egen brosjyre for cruicepassasjerene med oversikt over hvilke sightseeingturer som anbefales, blant dem Trollfjorden og akvakultursenteret i Blokken.

«AidaCara» er kommet Ørnesafari, fisketur og besøk på Stokmarknes og Nyksund er på programmet når cruiseskipet «AidaCara» besøker Sortland i dag.

I oversikten finner turistene også ut hvor de kan spise og handle souvernirer, og fjelltur opp på Steiroheia er en av aktivitetene som tilbys.