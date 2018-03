– En utrolig hyggelig overraskelse

Sortland

– Rørende og motiverende å bli verdsatt med en veldedig gave fra barnehagen, så jeg har bestemt meg for å ha enda flere musikk-kvelder utover året, sier Marianne Lovise Strand i ei pressemelding.

På selveste kvinnedagen fikk hun overrakt en sjekk på 1320 kroner av en blid seksåring fra Blåfjell barnehage. Pengegaven ble delt ut i kinosalen foran en fullsatt sal, på premieren for to flotte og artige filmer barnehagen hadde produsert.

– I forbindelse med filmpremieren ønsket barnehagen å gi noe til et veldedig formål i Sortland og de valgte multikulturell jukebox, sier Strand entusiastisk.

En lokal elektroinstallatør sponset beløpet, ifølge barnehagens Terje Nygård.

Siden januar i år har Strand arrangert musikk-kvelder i Hermetikken på Kulturfabrikken, og etter planen skulle det være et prøveprosjekt på tre måneder.

– Dette har blitt så godt tatt imot, og når jeg nå fikk litt ekstra penger har jeg bestemt meg for å fortsette disse kveldene utover våren, sier Strand.

Strand mener vi trenger gode, uformelle møteplasser og det er nettopp det Multikulturell jukebox er ment å være.

– Musikk er et universelt språk, som snakker med følelsene våre, sier hun.

Man trenger ikke å melde seg på, men det er fint om de som skal komme, er med fra starten. Musikken, som hentes fra Spotify og Youtube, deles på lydanlegg i Hermetikken. Arrangementet er ment å være for alle fra konfirmasjonsalder og oppover, opplyses det.

– Første gangen var vi 16 stykker andre gangen bare sju, men vi hadde det veldig hyggelig begge gangene, sier hun.

Livemusikk og dans

Torsdag 22. mars er det duket for ny Multikulturell Jukebox og denne gangen får gjestene også oppleve liveinnslag den første halvtimen. Musiker Torgeir Steinsland har sagt ja til å fremføre en Tom Waits låt.

– Jeg har vært stor fan av Tom Waits siden jeg var 18-19 år og derfor fikk jeg lyst til å invitere Torgeir, som er utrolig dyktig, sier Strand.

Det kommer også åtte elever fra dramagruppa i Kulturskolen, som vil fremføre en dans.

– I tillegg er vi så heldige at vi får høre Mohammed Shasha Kurdi fra Syria spille auod, som er et strengeinstrument med vakker lyd, legger Strand til.

Hun gleder seg over at folk er så positive, det gjør at disse kveldene blir akkurat det de er ment: Sharing is caring! Flere av de som kom de andre gangene, har sagt at de ønsker å komme igjen og det tar hun som et godt tegn.

– Med tanke på alt som skjer i verden, trenger vi kanskje mer enn noen gang å komme sammen for å dele opplevelser som skaper forståelse og skaper glede, sier hun og ønsker hjertelig velkommen til arrangementet.

Kulturfabrikkens venner har støttet tiltaket med å dekke husleia, mens NAV Flyktning sponser brus og snacks. Derfor koster det ingenting å komme.