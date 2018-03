Håper på å åpne Propell Lekeland til høsten

Sortland

Etter en navnekonkurranse falt navnet på Propell Lekeland.

– Vi fikk inn mange gode forslag. Vi tenkte jo vi skulle gjøre som Sam Lekeland og Leo Lekeland i Harstad og Tromsø og hete Ivar, Espen eller Steinar Lekeland, men ville gå en helt annen vei. Vi havnet derfor på Propell lekeland, sier Bjørn Heireng som er senterleder på Skibsgården.

Det var to stykker som kom med forslag rundt propell. Det ene var Propellen Lekeland og det andre Helt propell Lekeland.

– De to som kom med forslagene, Lene-Mari Nilsen og Anders K. Voldsund, vil få et årskort på lekelandet som premie, sier Heireng.

Under presentasjonen av lekelandet onsdag morgen, hadde Heireng med seg 28-årige Lena Bømark. Hun blir daglig leder for lekelandet.

– Har dere satt noen åpningsdato?

– Det kommer helt an på politikerne, sier Heireng.

For planene med utbygg og etableringen av Lekeland støtte på et estetisk hinder tidligere i år. Utbygget som skal bygges gikk ikke gjennom politisk. Siden den gang har det blitt tegnet om og skal opp i formannskapet 12. april.

– Om det går gjennom der, kan vi i realiteten sette spaden i jorda 13. april. Så er det noen måneder bygging både ute og inne. Så må vi få produsert lekelandet og bygget det. Jeg håper vi kan starte opp like etter sommeren, men kan ikke si noe bestemt enda, sier Heireng.

Stort

Lekelandet blir på om lag 500 kvadratmeter, med en høy sone innerst i lokalet. Her er det 6 meter under taket. Området vil romme skytebane, klatresone, trampoline og alt annet et lekeland vanligvis inneholder. Det vil også være en 0-3 sone for de aller minste barna. I tillegg blir det også bursdagsrom, inne i Blåbrygga tilknyttet til lekelandet.

Lekelandet vil være åpent sju dager i uka og totalt med restauranter og Lekeland vil området være på over 1000 kvadrat og ha opp mot 30 ansatte.

Skibsgården senter har foreløpig ikke bestemt seg for leverandør på lekelandet.

– Vi har vært i kontakt med flere og har tre-fire alternativer. Hvem vi velger er fortsatt helt åpent, men vi nærmer oss en avgjørelse. Det er viktig å få inn rett lekeland. Når det er inne, er det liksom for seint å endre mening, sier Heireng.

Hemmelig

Hvilke to restauranter som etablerer seg sammen med lekelandet, er fortsatt hemmelig.

– Jeg skulle ønske vi kunne si hvem som kommer inn, men de kommer opp hit senere og vil ha en lansering her med servering av mat og det hele. Derfor holder vi kortene tett til brystet fortsatt, sier Heireng.

Det vi vet er at den ene restauranten vil være en pizzarestaurant, den andre er noe helt annet. Når en kunngjøring kommer, er usikkert. Mest sannsynlig kommer det en like over påske.

– Flere grunner til å bli

Etableringen av lekelandet og restaurantkonseptene, tror Heireng vil føre til at flere kommer til Sortland for å handle og få opplevelser.

– Det er klart at det at vi nå får inn noe helt nytt til Sortland er bra. Vi får det også i Handelsparken Sortland, med nye butikker der. Her får vi lekeland. Det betyr at kundene får enda flere grunner til å legge handleturen hit til Sortland, og ikke andre steder som Harstad. Det tror jeg er veldig bra for alle på Sortland, sier Heireng.