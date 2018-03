– Jeg vet hva han har vært gjennom. Det traff inderlig da jeg ringte.

Sortland

For alle av landets 422 ordførere får nemlig lov å ta med seg en gjest på opera i Bjørvika for tiårs-jubileét 14. april. Det eneste kriteriet operaen satt for gjesten, var at vedkommende aldri hadde sett opera i operaen tidligere.

Det er verdens mest populære opera, «La Traviata», som skal spilles under feiringen av 10 års-jubiléet 14. april. Dette ble omtalt av NRK tidligere i år.

Bjørkmo tenkte på Henriksen som kandidat på et tidlig stadie.

– Jeg begynte raskt å tenke på ham, han var spesiell i mitt hjerte med tanke på denne saken. Han har vært alvorlig syk, med kreft. Han måtte selge gården, og fikk hele livet snudd på hodet. Mens han lå på sykehuset etter beinmargoperasjon, og mens han var syk, hørte han veldig mye på opera, forteller Tove Mette om årsaken til at Tore Henriksen var mannen hun ville ha med.

Henriksen sa ja tvert.

– Jeg ringte Tore i går, og spurte om han – med følge – ville være med. Han ble så glad, og takka ja med én gang.

– Jeg kjenner ham, og vet hva han har vært gjennom. Det traff inderlig da jeg ringte, sier Bjørkmo.

Henriksen med følge betaler reise og opphold selv, men får altså overvære opera i særklasse 14. april.

Henriksen har vært åpen om sykdommen og han og kona solgte gården på Nordnes i 2016.

Gleder seg

Tore Henriksen (55) selv, synes det er særs hyggelig med invitasjonen.

– Det syns vi var veldig hyggelig. Jeg og kona har snakka om det flere ganger at det hadde vært fint å dra til operaen. Vi var og så Andrea Bochelli på Telenor arena i fjor, men det å se opera i operahuset tror jeg blir noe helt eget.

Henriksen lå fem og en halv måned på Rikshospitalet i Oslo i 2016. Da ble opera en viktig følgesvenn.

– Jeg fikk en benmargstransplantasjon og måtte ligge i over fem måneder der nede. Da hørte jeg mye musikk, og kom etter hvert inn på opera. Siden da har jeg hatt en interesse for det. Derfor blir det stort å få sett en i operahuset.

På bedringens vei

I dag går det beder med Henriksen.

– Det går veldig bra. Det er ikke spor av kreft. I 2016 gikk det mot akutt leukemi og redninga var benmargstransplantasjon fra ukjent donor. Den var vellykket og jeg føler meg i dag bra.

Etter at han og kona solgte gården, flyttet de til leilighet i Sørhamna på Sortland.