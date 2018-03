– Vegvesenet oppfører seg helt jævlig

Sortland

Statens Vegvesen og Holmøy Maritime er i konflikt om industriveien inn til Holmen. Vegvesenet mener blant annet at veien må dimensjoneres for såkalte modulvogntog, og krever at den må utvides. Holmøy mener at de, hvis det kreves, kan bygge en egen vei, ved siden av den eksisterende, for trafikk til og fra anlegget. Dette vil ikke Vegvesenet tillate.

For ordens skyld: Modulvogntog er større og lengre vogntog, noe som det vil bli mer og mer av ut fra Holmøys anlegg i fremtida.

– Måten Statens Vegvesen opererer på, er helt jævlig. Dette er en prinsippsak for dem, sa Holmøy til formannskapet torsdag, da formannskapet var samla til møte hos Holmøy Maritime.

Han beskrev konflikten som vanskelig, og mente at Vegvesenet oppførte seg uprofesjonelt.

– Jeg har et inntrykk av at Vegvesenet her turer fram som de vil. Jeg ber dere om å også tenke på det. Vi har ikke trafikkgrunnlaget her til å sette så mange begrensninger som Vegvesenet ønsker, sier han.

Vegvesenet: – Færrest mulig adkomster

Geir Jørgensen er Avdelingsdirektør i veiavdelingen i Midtre Hålogaland.

Han forteller at Holmøy har adkomst for tungtransport i dag, men ikke for såkalte modulvogntog. Dette er større, lengre og tyngre vogntog.

Vegvesenets standpunkt kommer av at de i 2017 fremmet at industriområdet på Holmen skulle ha én adkomst. Holmøy ønsket to. En til anlegget nærmes brua og en til det nye området like ved Hognfjordkrysset.

– Vårt utgangspunkt er at antall adkomster fra Fylkesvei 82, må begrenses. Under et møte med Holmøy i 2017, ga vi dem langt på vei aksept for to adkomster, men ga klare føringer for at det i fremtiden må bli slik at det andre området nærmest Hognfjordkrysset har kun én adkomst, og den skulle benyttes til fremtidig utvidelse av næringsarealene der ute. Der har det vært uenighet mellom oss Holmøy og kommunen.

Uenige

13. mars i år var Jørgensen i møte med Sortland kommune. Med seg hadde han regionsjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen.

– I det møtet bekreftet vi at vi kommer til å gi aksept for to adkomster slik Holmøy ønsker. Men vi kommer til å stille krav om at en må ha en intensjon at det totale arealet skal kunne klare seg med én adkomst.

I samme møte kom problemstillingen med modulvogntog opp.

– Vi var da tydelige på at vi i samme reguleringsplan for området, må se på adkomst for modulvogntog. Det ble ikke sagt fra vår side noe om når den adkomsten skal bygges.

Jørgensen sier videre at dette er en «helt naturlig» diskusjon i forbindelse med en reguleringsplan.

– Den diskusjonen får vi ta når vi skal i prosess på den.

Stusser på utsagn

Vegvesenets mann er i stuss på Holmøys uttalelse om at han god kunne bygge en vei ved siden av Fylkesvei 82.

– Holmøy har i prosessen brukt nettopp mangel på areal som en begrensende faktor med tanke på adkomst til området i dag. Så den uttalelsen henger ikke helt sammen med nevnte argument.

– Tror dere på enighet til slutt?

– Om alle parter går inn for det, så tror jeg det.

Forstår frustrasjonen

Jørgensen sier han også forstår frustrasjonen til Holmøy:

– På generelt grunnlag, gjør jeg det. Jeg forstår at Holmøy syns saken er vanskelig. Saken er at vi alle har forskjellige roller og «hatter» i en slik prosess. Vi må ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Da kan det oppstå situasjoner hvor en har ulike interesser. Jeg mener definitivt at vi strekker oss så langt vi kan og opptrer ryddig og profesjonelt. Dialogen med kommunen i møtet forrige uke synes jeg var god.