Kan bli mer enn 70 nye boliger i Steiroveien

Sortland

Arbeidet er veldig i startfasen foreløpig. Steinsvik har søkt om oppstart av planarbeidet.

En mulighetsstudie, utvikla av Nordbohus, viser at det kan bygges totalt 72 boliger i Steirovegen, Øvre Myrland. Det er snakk om ni-, seks- eller firemannsboliger, og leilighetene vil ha enten to eller tre soverom.

Du kan se hele mulighetsstudien, med skisser av leilighetene, her.

Formannskapet godkjente altså søknaden om oppstart av planarbeidet, men la en del føringer til grunn.

Blant annet at det må utarbeides en plan for vann og avløp, og vei. Det må også utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, gjøres en vurdeirng av trafikk (og parkering), planlegging av sikker skolevei, med mer.

Det ble også vedtatt i møtet at reguleringsplanen skal se på mulige tiltak for å minimalisere energiforbruket. I tillegg må antatt energiforbruk per kvadratmeter beregnes.