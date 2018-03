Vil frakte funksjonshemmede barn til påskefjellet

Sortland

– Det hele startet i fjor, gjennom en diskusjon på Facebook. Mange fortvilte foreldre til unger med funksjons- og bevegelseshemninger, etterlyste et tilbud med snøskuterskyss opp til hytta i Appelsinholla slik at de også kunne være med på den sosiale aktiviteten som foregår der oppe i påska, forteller Ravn Fossem.

Har fører, mangler folk

Selv om det ikke lot seg gjøre å få til et tilbud i fjor, ligger alt til rette for at det omsider lar seg gjøre i år. Ravn Fossem forteller at Jan Roar Johannessen har sagt seg villig til å være transportansvarlig og kjøre snøskuteren.

– Nå mangler det bare det bare personer som trenger skyss, så da håper jeg at de har lyst til Appelsinholla i påska, sier fra så raskt som mulig slik at vi kan lage en oversikt, sier Ravn Fossem.

Er væravhengig

Initiativtakeren forteller at det lignende tilbud, da i regi av Røde Kors, eksisterte for mange år siden.

– Jeg har vært i kontakt med Røde Kors hjelpekorps, men de må forståelig nok være parat og i beredskap dersom nødsituasjoner oppstår, sier hun.

Ravn Fossem presiserer at værsituasjonen vil være avgjørende for om tilbudet kan gjennomføres i praksis.

– Vi er nødt til å ta værforhold, siden det er ikke er forsvarlig å kjøre i all slags vær og føre. Men med utgangspunkt i værmeldingen for påska, ser det heldigvis veldig lovende ut, sier hun.

Venter på løyve

I første rekke vil transporten foregå på påskeaften, men det kan hende det blir mer.

– Jeg har prøvd å få tak i noen som kan kjøre en annen dag, men foreløpig har ingen meldt seg, sier Ravn Fossem.

Det eneste som gjenstår for at skutertilbudet lar seg realisere, er kommunens endelig behandling av søknaden om kjøreløyve.

– Saksbehandleren har vært veldig behjelpelig og har lovet å behandle søknaden raskt, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene på det vordende transporttilbudet, har vært gode.

– Jeg har opplevd mye positivitet og velvillighet, og har fått tilbakemeldinger fra forskjellig om at det er et godt tilbud. Nå håper jeg at de som har behovet og ellers ikke kommer seg opp i Appelsinholla, får muligheten til å kose seg der, i likhet med alle andre, slår Kamilla Ravn Fossem fast.