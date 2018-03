Sortland

Ingen ble alvorlig skadet i kollisjonen, som skjedde like nedenfor Kleiva Landbruksskole.

Det var tre biler som var involvert i kollisjonen.

Politiet beskriver hendelsesforløpet slik:

– Bil A bremser for å svinge av til venstre. Bil B klarer ikke å stanse og kjører inn i A. A blir skjøvet over i motsatt kjørefelt og blir truffet av møtende bil C. Førerkortet til fører av B tatt i beslag. En person til legevakt for undersøkelse.

Klokken 17:30 drev personell fortsatt med bilberging på stedet.