Sortland signerte to nye spillere

Sortland

Deniss Tarasovs og Renato Punyed signerte i dag for klubben.

Punyed er født i Miami, men har dobbelt statsborgerskap for El Salvador og Nicaragua ifølge Transfermarket. Sortland IL forteller imidlertid til VOL at Punyed har spansk pass. Han er en angripende midtbanespiller, men kan også bekle en hengende spissrolle.

Han har tidligere spilt for flere klubber på Island. Hans siste klubb der var IBV i den Islandske eliteserien. Han ble fristilt fra kontrakten der 1. januar i år.

Punyed får følgende skussmål av trenerteamet på klubbens Facebooksider:

– Renato er en meget solid forsterkning for klubben. Teknisk over gjennomsnittet og rask i beina. Spillende og vil bidra mye med sin spillestil. Vi gleder oss til hans bidrag med både scoringer og assist.

Punyed har kontrakt ut årets sesong.

Ny latvier

Deniss Tarasovs er en 27 år gammel midtbanespiller fra Latvia. Ifølge Transfermarket kan han spille både sentralt på midten og på høyre flanke. Han har inntil han signerte for SIL vært klubbløs en periode etter at han spilte i klubben Babite frem til juli i fjor. Han har tidligere spilt tre U21-landskamper for Latvia og vært på B-landslaget en gang.

Om Deniss Tarasovs skriver trenerne:

– Dette er spillertypen vi har manglet de siste sesongene. Deniss kommer til å styre mye av spillet vårt i år med sitt overblikk og pasningsfot. Forventer mye av han. Kommer til å plukke masse målpoeng.