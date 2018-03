Gjennomførte norsk-kurs for ansatte i reiselivsbransjen

Sortland

Kurset som gikk over 100 timer og omhandlet reiselivsrettet norsk muntlig og skriftlig, lære om de ulike markedene som kommer til Vesterålen, norsk, vesterålsk vertskap og minikurs i fortellerteknikk.

Dette i et ledd for økt kompetanse og kvalitetssikring i og for turistnæringen i Vesterålen, ifølge ei pressemelding fra Visit Vesterålen.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive både på kursinnhold, lærere og foredragsholdere.

Tilpasset behovet i bransjen

En av deltakerne på kurset, Marta Paulina Dudarik uttaler følgende:

– Jeg føler meg tryggere. Jeg har et større utvalg av ord, setninger som jeg bruker med letthet når jeg jobber med gjester og kolleger. Jeg vet at jeg fortsatt må lære mye, men jeg har nå et godt grunnlag for videre læring, soer Diadrik.

Reiselivssjef i Vesterålen, Astrid Berthinussen forteller at dette er ett av flere kurs som medlemsbedrifter har etterspurt.

– I samarbeid med reiselivsbransjen utvikler og tilbyr vi nå flere kurs tilpasset behovet i bransjen.

Ved behov tilbys flere norskkurs. Neste kurs er salg og markedsføring, med fokus på økonomi og søknader, medietrening, sosiale medier (SoMe), webside, samt mini foto/videokurs.

Det jobbes også med å få på plass et guidekurs, ifølge Visit Vesterålen.