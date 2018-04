– Det er alltid vanskelig, men jeg tror vi har fått til ei fin pakke med artister

Sortland

Onsdag morgen kunngjorde Sortland Jazzfestival at Odd Nordstoga kommer til festivalen i september. Han blir det store trekkplasteret, men det kommer også andre artister.

– Dette er jo en jazzfestival. Vi prøver hele tiden på å få til en fin blanding av det litt mer tradisjonelle og det mer smale. Vi vil at alle skal få noe, sier leder for festivalen, Steinar Kjeldsen.

Programmet for Sortland Jazzfestival 2018 Etterjobbjazz: Marit Sandvik & Nova Onda Julietnorth m Julie Alapnes og Alexander Kostopolus Sindre Myrbostad prosjekt Speilets tale m bl.a. Guro Gaarder Stigen(Sortland) Onsdag: Kirkekonsert m Maria Solheim og Darling west Klubbkonsert med Helge Lien trio Torsdag Michael Brecker tribute m Petter Wettre & band Fredag Odd Nordstoga m band Ola Kvernbergs Steamdome Lørdag Boknabjazz m Shoeshine boys Knut Reiersrud Brazz brothers & Sortland musikk forening The real thing Søndag Speilets tale - konsert i Nyksund kapell

I fjor trakk festivalen 4500 publikummere. 2000 av de var barn. Programet for årets barnedel av festivalen, er enda ikke klart.

– Det blir en viktig del av festivalen for oss også i år, men der kommer vi tilbake med mer i løpet av våren, sier kjeldsen.

Brazz

Store deler av resten av programmet er imidlertid pakket og klart.

The Brazz Brothers er kanskje det andre store navnet som kommer til årets festival. Sunnmøringene har lang fartstid og er kjent som norges fremste på sin sjanger. De skal spille på lørdag 22. september og da sammen med Sortland Musikkforening.

Maria Solheim med nytt album: Maria la bort gitaren, og skulle søke andre jobber. Da kom inspirasjonen. Maria Solheims sjette studioalbum «Stories of new mornings» kan sees som variasjoner over Prøysens «Du ska få en dag i mårå».

Ellers blir det også noe for enhver smak.

– Knut Reiersrud kommer med, det samme gjør The Real Thing. Vi får også besøk av Ola Kvernberg, fiolinisten. Han kommer med et spennende prosjekt som heter Steamdome. Dette gleder vi oss veldig til og føler oss veldig priviligerte som får han på besøk, sier Kjeldsen.

– Ikke lett

Andre høydepunkter er Petter Vetre, Helge Lien Trio og Maria Solheim.

– Det er ikke lett å få til et program, men vi føler vi har fått til et godt et i år med ei fin blanding. Odd Nordstoga er en signering som er i samme kategori som for eksempel Silya, Violet Road og Bo Kaspers fra tidligere år. Dette er vårt folkelige alibi. Så vil vi ha inn de litt mer smale artistene også og de artistene folk med en gang kjenner de vil få med seg.

På spørsmål om hva de trenger av publikummere for å få festivalen til å gå rundt, sier han.

– Vi hadde 4500 i fjor. Vi må nok opp dit. Håpet er at Nordstoga trekker oss over det, sier han.

Festivalen går av stabelen 19.-23. september.