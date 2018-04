Odd Nordstoga til Sortland Jazzfestival

Sortland

Nordstoga spiller i Møysalen fredag 21. september, og leder i Sortland Jazzfestival, Steinar Kjeldsen, gleder seg.

– Han har med seg fullt band, noe som betyr en knippe eminente musikere på scenen i Møysalen denne kvelden. I Odd Nordstoga får vi en artist som er folkekjær og som mange har et forhold til. Han er en artist som hele tiden utfordrer seg selv. Så dette er noe jeg gleder meg til, sier Kjeldsen.

Første gang

Nordstoga kom med plata Kløyvd tidligere i år og vil spille musikk både fra denne og andre 15 studioalbumene han har gitt ut under konserten.

Bookingen av Nordstoga, er resultatet av et utvidet samarbeid mellom Kulturfabrikken og festivalen.

– Vi har signert han sammen, og tar risikoen sammen, sier leder i Kulturfabrikken, Tone Toften.

Festivalen og Kulturfabrikken har samarbeidet om flere ting de siste fire årene, men dette er første gang de signerer en artist i tospann.

For konserten vil de ta vekk stolradene nede, slik at det blir plass til totalt 900 publikummere.

– Dette er ikke en konsert hvor folk sitter og klapper. Her blir det fest og god stemning, sier Kjeldsen.

Jubileum

Det er i år 30. gang Sortland Jazzfestival arrangeres. Dette blir ikke markert noe spesielt, men Kjeldsen håper på «stinn brakke» under Nordstoga-konserten:

– Det er klart vi ønsker at her blir det fullt. Denne konserten er jo også økonomisk sett et løft og en utfordring for oss. Så vi er jo avhengig av et visst publikum. Vi tror dog at siden dette er første gang Nordstoga kommer til Sortland, så vil også folk komme, sier han.

Programmet for Sortland Jazzfestival 2018 Etterjobbjazz: Marit Sandvik & Nova Onda Julietnorth m Julie Alapnes og Alexander Kostopolus Sindre Myrbostad prosjekt Speilets tale m bl.a. Guro Gaarder Stigen(Sortland) Onsdag: Kirkekonsert m Maria Solheim og Darling west Klubbkonsert med Helge Lien trio Torsdag Michael Brecker tribute m Petter Wettre & band Fredag Odd Nordstoga m band Ola Kvernbergs Steamdome Lørdag Boknabjazz m Shoeshine boys Knut Reiersrud Brazz brothers & Sortland musikk forening The real thing Søndag Speilets tale - konsert i Nyksund kapell

Resten av programmet er også klart, her blir det en blanding av flere kategorier:

– Vi ønsker å gi noe til alle. Det litt smale, litt mer mainstream-jazz og noe folk ikke hadde forventet at de ville like.

– Det er alltid vanskelig, men jeg tror vi har fått til ei fin pakke med artister Steinar Kjeldsen håper og tror Sortland Jazzfestival har fått til ei fin blanding artister på besøk under Sortland Jazzfestival i september.

Sortland Jazzfestival går av stabelen 19.-23. september.