«Gerilja» for kunstnerhuset på Sortland

Sortland

I den anledning vil det bli geriljakunstutstilling med lokale kunstnere, 14.april og Åpent hus 21.april. Det skriver gruppa i ei pressemelding.

Mobiliserer

– Vi har valgt å kalle utstillinga «Ta te vett». Vårt mål er å få politikerne til å forstå hvor viktig det er, ikke minst historisk, å bevare huset, sier blåbyens far Bjørn Elvenes.

Han vil mobilisere en stor kollektivutstilling med lokale kunstnere som har et forhold til huset.

I tillegg til utstillingen vil det bli foredrag og malerverksted for barn.

– Dette huset skal være et flerbrukshus , der både amatører og profesjonelle kunstnere kan ha utstillinger. I tillegg jobbes det for å inn flere kreative personer, Artist in residence og annen utleievirksomhet.

– Det er positivt at kulturfabrikken vil påta seg å drifte huset og vi håper derfor at kommunestyret vil gå inn for en slik løsning. Huset representerer en viktig del av Sortlands Historie. Ferdig restaurert vil huset kunne bli en perle i et viktig kulturhistorisk miljø i sentrum.