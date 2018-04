Logo kan skimtes på skiltsøknad til kommunen - men Burger King benekter planer

Sortland

På kommunens postlister kan man finne bilder sendt inn av Klausengruppen. De viser påbygget på Skibsgården som skal huse lekeland og restaurant - med planlagte skilter. De er forsøkt dekket over, men det er mulig å skimte logoen under.

– Problemet er at skilt og skiltplassering, er et bygningsmessig tiltak som må godkjennes hos kommunen. Samtidig er det ikke helt klart ennå hvem som skal inn der, så vi vil ikke offentliggjøre noe, sier Gunnar Klausen i Klausengruppen, som en forklaring på hvorfor bildene er sendt inn til kommunen.

Etablerer pizza- og restaurantkonsept i forbindelse med lekeland på Skibsgården Geir Abel Ellingsen i Ellingsen Invest AS har etablert tre nye selskaper som på sikt skal inn i Skibsgården.

Burger King?

Logoen som kan sees best, er rund, med en blå kant nederst som fortsetter opp langs den ene sida. Zoomer man inn på bildet, kan man også se det som ser ut som rød tekst og oransje elementer over og under.

Det kan med andre ord ligne på Burger Kings logo:

– Ikke planer om etablering

Da planene om restaurant først ble annonsert, tok VOL kontakt med blant annet Peppes Pizza og Burger King. Burger King skrev da i en e-post at de ikke hadde planer om etablering på Sortland:

«Vi har ingen konkrete planer om å etablere oss i Sortland for øyeblikket,» skrev prosjektsjef André Engh i selskapet til VOL. Peppes Pizza sa på sin side at de «per nå ikke (har) signert kontrakt på Sortland. Når alt er klart vil vi kunne fortelle hvor vi skal etablere oss og det vil bli sendt ut en pressemelding».

Håper på å åpne Propell Lekeland til høsten Om alt går etter planen, åpner Propell Lekeland i Skibsgården til høsten.

Etter å ha tatt en kikk på bildene, stiller VOL tilsvarende spørsmål til Burger King på nytt. Engh fastholder torsdag at de fremdeles ikke har noen planer om etablering på Sortland.

Senterleder Bjørn Heireng ved Skibsgården sier torsdag at det ikke er noe nytt å melde om hvilke restauranter som skal inn der.

Drive-through og uteservering

Geir Abel Ellingsen, som har etablert de tre selskapene som inn i senteret, vil heller ikke si noe nå.

– Det jeg kan si, er at det er to matkonsepter som skal inn. Det ene er restaurant med drive-through løsning, det andre er en pizzarestaurant. Men vi kan ikke gå ut med noe før alt er endelig. Det er viktig at vi får planene gjennom i kommunen, både drive-through og uteområde. Det er et krav som kjedene har satt for etablering, at vi får gjennom de løsningene, sier han.

Ellingsen ønsker ikke å kommentere skiltbildene fra Klausengruppa.

– De tolkningene kan jeg ikke kommentere.

Han fastholder at det vil komme informasjon om hvem som skal inn, når alt er klart.

– Vi planlegger en koordinert offentliggjøring, jeg kan ikke bekrefte noe før det.